Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados, há instantes, para um acidente na via rápida, junto à saída do Pilar.

Segundo testemunha ocular, o sinistro envolve um automóvel ligeiro e um motociclo e encontram-se duas ambulâncias no local.

Até ao momento, não foi possível apurar mais pormenores sobre as potenciais vítimas desta ocorrência.