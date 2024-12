Um veículo capotou totalmente esta manhã na via rápida, no sentido Santa Cruz - Caniçal, logo após a primeira saída para Machico, acima do posto de abastecimento.

Segundo o que foi possível apurar, o condutor conseguiu sair ileso do carro pelo seu próprio pé. Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local, contudo, este que era o único ocupante da viatura acidentada afirmou não necessitar de ser assistido.

O alerta surgiu às 8h10 desta terça-feira.