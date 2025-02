A capitania do porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo para o mar do arquipélago da Madeira até às 6 horas de sábado, 22 de fevereiro.

Os avisos estão baseados nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para vento de oeste/sudoeste com rajadas entre 13 e 30 km/h, por vezes podendo atingir os 39km/h), tornando-se “gradualmente bonançoso a moderado” de norte a partir do final da tarde.

Quanto à ondulação na Costa Norte, esta será de noroeste, entre 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros. Na Costa Sul, as ondas serão provenientes de oeste/sudoeste, com 1,5 a 2,5 metros de altura, sendo de 2,5 a 3,5 metros na zona mais ocidental.