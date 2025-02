A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje o aviso de mau tempo para o mar do arquipélago da Madeira emitido no domingo, mantendo-se em vigor os avisos de agitação marítima e vento fortes até às 06:00 de quarta-feira.

Os avisos estão baseados nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que colocara a parte norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, para a situação de mar alteroso com ondas na ordem dos cinco metros.

“Apesar do cancelamento do aviso de mau tempo, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”, lê-se na informação distribuída pela capitania.