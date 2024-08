A Capela da Mãe de Deus, o património “mais antigo” que existe na cidade do Caniço, foi vandalizada esta noite. Na imagem, partilhada pelo presidente da Junta de Freguesia, Milton Teixeira, é possível ver-se uma das fachadas da capela com mensagens escritas com tinta.

O autarca condenou o ato “lamentável”, recordando que esta é uma capela construída em 1536, que constitui “um dos mais antigos templos marianos da Madeira”.

Este é um edifício classificado como Imóvel de Interesse Público.