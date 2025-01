Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, na manhã desta sexta-feira, ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, para socorrer uma mulher que sofreu uma queda da própria altura.

A vítima, com idade na casa dos 40 anos, ficou com dores na região lombar e teve de ser transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.