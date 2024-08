Com a situação aparentemente mais calma e controlada na Serra de Água, a principal preocupação é agora a direção que o fogo pode tomar, enquanto lavra ainda na encosta, em zonas de difícil acesso.

Na Serra de Água, depois de uma noite de sobressalto, a situação é agora bem mais calma e é mais para sul, nas proximidades da Meia Légua e também do sítio do Espigão, que a população começa a olhar com mais apreensão.