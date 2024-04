Aconteceu esta manhã, pelas 11h59, na rotunda da Avenida Sá Carneiro, junto à passadeira, um atropelamento envolvendo duas mulheres e um motociclo.

As duas cidadãs, de 55 e 63 anos, respetivamente, atravessavam a passadeira quando, alegadamente, foram surpreendidas pelo motociclista.

A mulher de 55 anos terá ficado politraumatizada e foi assistida por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), ao passo que a outra vítima, de 63 anos, foi assistida por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF). Queixava-se de dores nos membros inferiores.

Ambas as sinistradas, do sexo feminino, seguiram para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.