Um acidente na Via Rápida, no nó de Santo António, esta tarde, está a causar alguns constrangimentos na circulação rodoviária na Via Rápida (VR1).

As filas de trânsito começam a se formar entre os Viveiros e Santo António, no sentido Cancela-Câmara de Lobos. Sobre o acidente, as informações ainda são escassas, mas segundo adiantou ao JM um condutor, já passaram duas ambulâncias dos Bombeiros e viaturas da PSP em direção ao troço entre a Penteada e Santo António.