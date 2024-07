Um acidente ocorreu há instantes na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, perto do posto de combustível, havendo um ferido a registar.

Segundo uma fonte, tratou-se de uma colisão entre duas viaturas, e o trânsito esteve congestionado.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses que transportaram o ferido ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.