Um acidente de viação na via rápida, no nó do Porto Novo, está a causar fortes embaraços no trânsito.

Segundo informação oficial da Vialitoral, o sinistro, que ocorreu no sentido Machico - Ribeira Brava, está a provocar uma fila de carros de dois quilómetros, desde o quilómetro 28 ao 26.

Até ao momento não foi possível apurar se há registo de feridos desta ocorrência.