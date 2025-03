Uma mulher, de 50 anos, ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na subida para Santa Rita, na via rápida, sentido Ribeira Brava - Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados pelas 8h50 para prestar auxílio à vítima que se queixava de dores no peito na sequência do impacto do disparo do airbag.

O sinistro provou alguns embaraços no trânsito e a mulher acabou por ser transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.