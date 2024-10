Um acidente, na via rápida, na zona da Ponte dos Frandes, em Câmara de Lobos, está a provocar, neste momento, embaraços no trânsito, no sentido Ribeira Brava - Machico.

A fila de veículos tem já uma extensão de 2,5 quilómetros, desde o quilómetro 9 ao 15, levando a uma lenta circulação automóvel.

Segundo apurou o JM, a corporação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos não foi acionada para o sinistro, pelo que não terão sido registados feridos.