Um acidente ocorrido, por volta das 6h00 deste sábado, na Ponta do Sol, resultou no transporte de um ferido para o Centro de Saúde do concelho.

Para o local, mais concretamente situado no Livramento, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Ribeira e Ponta do Sol.

Até ao momento, não foi possível apurar o estado nem a idade e o género da vítima.