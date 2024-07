Ocorreu esta manhã, depois das oito horas, um acidente de viação na via rápida, junto ao túnel do Campanário, no sentido Câmara de Lobos - Ribeira Brava.

O veículo sinistrado ter-se-á despistado e embatido contra os rails, ficando a viatura com elevados danos materiais. Contudo, o acidente não terá causado feridos, uma vez que não foram acionadas equipas de socorro para o local.

A PSP tomou conta da ocorrência.