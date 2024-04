Uma mulher com 34 anos ficou ferida esta manhã num supermercado situado num centro comercial no Funchal, na sequência de um acidente de trabalho.

A vítima sofreu um golpe na mão com uma chapa metálica, o que fez acionar para o local, pelas 9h15, uma equipa de socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência e asseguraram o seu transporte para uma unidade hospitalar.

Ainda esta manhã, a mesma corporação de bombeiros prestou assistência a duas vítimas de queda. Primeiramente, pelas 8h30, na Avenida Arriaga, a um homem de 82 anos, e mais tarde, às 9h50, na Rua das Hortas, a uma mulher de 62 anos, sendo que ambas as vítimas apresentavam suspeitas de fratura num membro superior. Os BVM encarregaram-se do socorro e do transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.