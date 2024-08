De 16 a 22 de agosto, foram detidas, na Região, 13 pessoas por condução de veículo em estado de embriaguez.

Segundo a PSP, as detenções tiveram lugar nos seguintes concelhos: 8 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 1 na Ponta do Sol, 1 na Calheta, 1 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo.

Além destas, houve uma detenção por desobediência, no Funchal, que resultou em carta apreendida, e uma outra por recusa ao teste ao álcool, na Ribeira Brava.