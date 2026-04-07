Sua irmã, cunhada, sobrinhas, sobrinho, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Zoraida Conceição da Silva Borges, natural e residente em Santa Maria Maior, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, terça-feira, dia 07 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:00h e as 12:30h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

A família informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 11 de abril, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior (Igreja do Socorro), Funchal, pelas 17:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Mais se informa que será celebrada missa de 30º Dia, terça-feira, dia 05 de maio, na Igreja Paroquial de santa Maria Maior (Igreja do Socorro), Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 7 de abril de 2026