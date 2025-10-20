Zeni de Freitas Dias

Suas filhas, genro, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 25, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

Funchal, 20 de outubro de 2025