Vítor Fernandes Pedra

Seus sobrinhos e restantes familiares participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, natural de São Vicente, residente à freguesia do Monte e concelho do Funchal, e que seu funeral se realiza hoje na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para a inumação no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que acompanhem e participem através das suas manifestações de carinho, apoio, orações e presença nas eucaristias e no funeral.

A família informa que a missa do 7,º dia após a sua partida e do seu encontro definitivo com Deus será realizada na quarta-feira dia 26 de março, pelas às 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Monte, agradecendo antecipadamente a todos quantos possam participar nesta eucaristia.

A família também agradece a toda a equipa médica, enfermagem, assistentes operacionais, pessoal administrativo do Centro de Saúde do Monte, a Clínica de Santa Luzia, pela dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, as ajudantes domiciliárias D. Felisbela e D. Sandra, por toda a ajuda, apoio prestado em todos os momentos, bem como os familiares e amigos que apoiaram neste momento de despedida.

A todos, a família expressa a sua mais profunda e sincera gratidão!

São Martinho, 22 de março de 2025