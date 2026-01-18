Sua mulher Maria José Silva, filhas, filho, genro, etas, neto, bisneta, cunhada, sobrinha, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, Viriato Henrique Rodrigues e Silva, natural e residente que foi na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 19 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 11:00h e as 12:00h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7º Dia em sufrágio da alma do seu familiar na quinta-feira, dia 22 de janeiro, pelas 19:00h na Igreja Paroquial de São José - Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral..

Funchal, 18 de janeiro de 2026.