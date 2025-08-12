Virgínia Elisa Sá Mata

Sua mãe, Maria Baptista de Sá, seus irmãos, Albertina, Agostinho Bruno e Isabel, seu cunhado João, seus sobrinhos, Bruno e André, e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa filha, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua Dr. José Clemente Tavares, freguesia de Gaula.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:15 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz, (Igreja Paroquial de Gaula), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

No próximo sábado pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso sua alma.

A família agradece a todas as pessoas que de algum modo têm manifestado pesar e antecipadamente a quem acompanhar o funeral e a missa por sua intenção.

Gaula 12 de agosto de 2025