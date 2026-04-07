Virgínia de Freitas Vieira

Seus filhos, filha, genro, netos, bisneto, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, natural do Sítio do Lombo Galego, freguesia do Faial, concelho de Santana e a residir atualmente na freguesia do Monte, concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 13:00 horas, indo pela via-rápida, com destino à Igreja Paroquial do Faial onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação, no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 11:00 horas.

Quinta-feira (09/04/2026), pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Faial, 7 de abril de 2026