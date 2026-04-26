Seus filhos, Lina, Dinis, Duarte e Adriano, seus netos, Joana, Raquel, Diogo, Carolina, Beatriz, Laura e Valentim, noras, genro, sobrinhos, irmãos, cunhados, amigos, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa mãe, avó, sogra, tia, irmã, cunhada, amiga e parente, moradora que foi ao Caminho da Ladeira, nº4, sítio da Ribeira Funda, freguesia de São Jorge.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 12:45 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 10:30 horas.

Na próxima quinta-feira 30/04/2026), pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família expressa de coração a sua profunda gratidão às cuidadoras Fernanda Jesus e Vera Freitas e às ajudantes domiciliárias por todo o cuidado, carinho e paciência demonstrados, assim como ao pessoal médico e de enfermagem do Centro de Saúde de São Jorge, que sempre acompanharam a nossa familiar.

Endereçamos também o nosso agradecimento aos Bombeiros de Santana, Centro de Saúde de Santana e Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelo cuidado e apoio prestados.

Estamos eternamente gratos pela dedicação e pelo amor depositado em cada pequeno gesto e atenção. Muito obrigado por terem cuidado tão bem de quem tanto amamos.

Os amigos da antiga Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Jorge-Cardeal D.Teodósio de Gouveia, apresentam as suas sentidas condolências à família e participam o falecimento da Sra. Virgínia da Silva, mãe do professor Dinis da Silva Mendonça, e informam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, com missa de corpo presente pelas 14:00 horas.

São Jorge, 26 de abril de 2026.