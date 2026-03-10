Victória de Jesus Gonçalves

Suas filhas e seus filhos, genros, netos, bisnetos e noras, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, com carinho, amor e eterna saudade, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua muito querida e saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi na Rua Padre António Sousa da Costa nº 18, Garachico, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Recordada com imenso afeto por todos que tiveram o privilégio de a conhecer, deixa entre familiares e amigos uma saudade profunda, fruto do amor, dedicação e bondade que sempre irradiou ao longo da sua vida. A sua memória ficará para sempre presente no coração de todos que a amaram.

Comunicam que o funeral da sua querida familiar realiza-se hoje, terça-feira, dia 10 de março, com celebração de missa de corpo presente, pelas 15:00h, na Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, prosseguindo depois para inumação no Cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

A família agradece, de coração, a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar estas cerimónias fúnebres e prestar a sua última homenagem, bem como a todos quantos, neste momento de saudade, manifestam o seu carinho e solidariedade.

Por desejo da família, pede-se às pessoas que compareçam ao funeral que, se possível, usem uma peça de roupa branca, como sinal de homenagem e lembrança.

Participa ainda que será celebrada a Missa do 7.º Dia, dia 14 de março, pelas 17:30h, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom, Sucesso, Garachico, em sufrágio da sua alma.

A família manifesta o seu sincero e profundo agradecimento aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3.º piso-nascente do Hospital dos Marmeleiros, pela dedicação, cuidado e carinho com que sempre trataram e cuidaram da sua saudosa e querida familiar. Igualmente agradece à médica de família, Drª Luísa Maia.

Estreito de Câmara de Lobos, 10 de março de 2026