Venâncio Damascêno Jardim

Sua esposa, Conceição da Costa e Sousa Jardim, seus filhos, genros, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, natural da Ribeira da Janela e residente que foi à Rua da Sociedade, freguesia de Santa Maria Maior, e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Igreja Velha de São Martinho (Rosário), prosseguindo o seu funeral, para inumação, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

O corpo estará em câmara ardente a partir das 11:30 horas na referida Igreja.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, amanhã, quinta-feira, dia 30, pelas 08:00 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus–Boa Nova.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, em especial ao Sr. Dr. Mauro Fernandes, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Particular da Madeira, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como cuidaram e trataram o seu saudoso familiar.

Funchal, 29 de outubro de 2025