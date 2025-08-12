Seus filhos: Ricardo, Duarte, Lucília, Ivo, Márcia e respetivas noras e genros, netas, netos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo, Vasco Adriano Caires, natural da freguesia de Santa Luzia e residente na freguesia de Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, dia 12 de agosto, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, dia 17 de agosto, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 12 de agosto de 2025