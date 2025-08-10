Seus filhos: Ricardo, Duarte, Lucília, Ivo, Márcia e respetivas noras e genros, netas, netos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo, Vasco Adriano Caires, natural da freguesia de Santa Luzia e residente na freguesia de Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realizar-se-á terça-feira, dia 12 de agosto, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece à Médica de família, Dra. Helena Conceição, pela grande demonstração de humanismo, cuidado, dedicação e empenho tida para com o nosso pai!

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 17 de agosto, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 10 de agosto de 2025