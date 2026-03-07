Vanda Maria Fernandes Gonçalves Ferreira

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, pais, nora, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Moradora que foi residente ao Complexo Habitacional do Serrado do Mar, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza neste Sábado, 07/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:00 horas, em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 13:30 horas, seguindo em cortejo no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Terça-feira, 10 de Março às 19:00 horas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 7 de março de 2026.