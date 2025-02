Tomé José Fernandes

Seus filhos Nélio da Silva Fernandes e filhos; Esmeralda Maria da Silva Fernandes, marido e filhos; João Paulo Jesus Fernandes; seus amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa da Bica, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 08/02/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, na Rua da Levada dos Barreiros, 8, Funchal, onde haverá um discurso bíblico pelas 11:30 horas, prosseguindo para cremação no cemitério de São Martinho, pelas 12:30 horas.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 8 de fevereiro de 2025