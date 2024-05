Tiago Gonçalo Freitas Pinto

Seus pais, Susana Maria Franco de Freitas e José Avelino Pinto, irmãos Isabel e Diogo, avós, tios, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso filho, irmão, neto, sobrinho, primo, amigo e parente, residente no Funchal e que o seu funeral se realiza amanhã sexta-feira dia 31.05.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo sábado dia 01.06.2024, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), Funchal.

Dizias tanto “Nós quatro”, o teu amor, o carinho, a preocupação para que fossemos felizes. Ninguém cuidou e lutou tanto por nós como tu. Por ti vamos continuar a tua caminhada, espalhar a tua alegria, as tuas loucuras, a tua vontade de viver, vamos “chegar e vencer”. Já sabemos que estás no céu, olhamos e vemos que “algo de errado não está certo” (a tua frase). Somos quatro, sempre! Da tua “mamã linda”, da mana (o teu texugo tonto), e do mano que te amam. “Se precisares de alguma coisa, já sabes, não me ligues” como dizias.O papá amava-te muito filho. Um dia estaremos todos juntos.Querido neto e sobrinho, que Deus te acolha e conforte, que ilumines a nossa vida até estarmos juntos. Da avó e tios que te amam

Sou tão grata por te ter tido na minha vida, 13 anos em que fui muito feliz, com amor, partilha e memórias. A tua alegria de viver que contagiava todos. Respondo-te “Quando é que nos vemos?” Da tua Nádia

Foste um grande amigo, único, com um coração do tamanho do mundo. Aposta por nós nesse novo casino. Vou cuidar bem da tua irmã, senão vou ter que me haver contigo. Diogo

Os bons momentos que passamos serão o meu consolo, fica em paz meu...