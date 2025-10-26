Tereza de Jesus Cardoso Gomes Luís

Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que ao Sítio da Feiteira de Cima, freguesia e concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 11:30 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Santana onde ficará em camara ardente até a hora da celebração da missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo depois para inumação, no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 09:30 horas.

Domingo (02/11/2025), pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santana, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Santana, 26 de outubro de 2025.