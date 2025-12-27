MADEIRA Meteorologia
27-12-2025
Teresa Satira de Castro Carreira
Teresa Satira de Castro Carreira
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Seus filhos, Maria do Céu de Castro Fernandes Carreira seu marido e filhos, José Francisco Fernandes Carreira sua esposa, filhos e neto, David Paulo Fernandes Carreira sua esposa e filhos, Pedro Bruno de Castro Carreira sua esposa e filhos, Virgínia da Graça de Castro Carreira, Anselmo Boaventura Carreira sua esposa e filhas, Teresa Isabel Carreira e filha, nora Maria Alexandra Teixeira Nóbrega de Castro Carreira, irmã Delina Catarina Gomes de Castro, cunhada, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada do Laranjal, nº 143, Freguesia de Santo António, Paroquia da Graça e que o seu funeral se realiza hoje, sábado dia 27.12.2025, com celebração de missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Santo António, prosseguindo o seu funeral para jazigo no referido Cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participa que será celebrada missa do 7º dia, na próxima quinta-feira dia 01.01.2026, pelas 11:00 horas na Igreja Paroquial da Graça, Santo António.

Funchal, 27 de dezembro de 2025

