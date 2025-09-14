Teresa Jesus Rodrigues Jardim Xavier

É com grande pesar que a sua filha Elisa Xavier e suas netas Patrícia Isabel e Joana Margarida informam o seu falecimento.

Mulher singela, de carácter nobre, abdicou da sua infância e juventude para cuidar dos seus irmãos, e mais tarde dos seus pais doentes.

Aos 44 anos casou, e dedicou-se então ao marido, filha e mais tarde às netas, até que a doença lhe foi roubando capacidades.

As suas últimas palavras foram de gratidão e amor.

Reúne-se agora aos seus pais, marido e irmãos que faleceram.

Permanece viva nas memórias e ensinamentos que deixou.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente e/ou de qualquer outra forma manifestarem o seu pesar. E informa que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Agradeço profundamente a toda a equipa de saúde que lhe prestou cuidado, de forma humanizada, no 2º piso do Hospital Dr. João de Almada, e ao serviço de gastroenterologia e cirurgia do SESARAM.

Funchal, 14 de setembro de 2025.