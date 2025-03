Teresa Gouveia de Nóbrega

Seus filhos Maria Francisca e marido, Maria Teresa, José Maria, António Zeferino e esposa, seus netos Adriana e marido, Letícia, Mariana, Margarida e Joana, sua bisneta Luciana e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi ao Caminho do Moinho N.º 34; Terra Batista, freguesia do Porto da Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 14:30 horas, para a Igreja Paroquial do Porto da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o antigo Cemitério Municipal do Porto da Cruz.

A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e informa, que na próxima sexta-feira, dia 07/03/2025, será celebrada a missa do 7.º dia, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz.

Um especial agradecimento aos Profissionais do Centro de Saúde do Porto da Cruz, à Segurança Social (ajuda ao domicílio), e à sua ajudante domiciliária, por todo o profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

Porto da Cruz, 5 de março de 2025.