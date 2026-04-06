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Agradecimento e Missa do 7.º Dia

6-04-2026
Teresa de Jesus Viveiros Gouveia
Teresa de Jesus Viveiros Gouveia
  • Freguesia| Caniço

A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente a todos, vem por este meio agradecer a solidariedade de quantos se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente ou que, de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa ainda que hoje, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 19h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré – São Martinho, a missa pelo eterno descanso da sua alma, reiterando, uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 7 de abril de 2026

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