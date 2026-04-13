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Participação

13-04-2026
Teresa de Jesus Gomes
Teresa de Jesus Gomes
(Conhecida por ‘Sra. Teresinha do Cego’) Faleceu com 89 anos
  • Freguesia| Jardim da Serra

Com carinho e saudade de seus filhos, nora, netos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Luzirão n.º 54, Paróquia de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 13/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 12:30 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 14:00 horas seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 19 de Abril, às 07:00 horas, na Capela de Nossa Senhora da Consolação, Foro, Jardim da Serra.

Jardim da Serra, 13 de abril 2026

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