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Participação

24-04-2026
Teresa de Jesus Barradas da Silva
Teresa de Jesus Barradas da Silva
Faleceu com 87 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seus filhos, filha, noras, genro, netos, bisnetos, irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Padre Manuel Carlos da Silva n.º 21, Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Sexta-feira, 24/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na missa de 7.º dia que será celebrada na próxima Terça-feira, 28 de abril, às 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação.

Estreito de Câmara de Lobos, 24 de abril de 2026

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