Teresa de Jesus Alves Franco Gonçalves

Seus filhos, noras, netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua da Venezuela, nº 50, 3º A, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, domingo, dia 22.02.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira dia 27.02.2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial da Nazaré, Funchal.

A família agradece a direção, médico, enfermeiros e assistentes operacionais do Lar da Atalaia Living Care, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa querida parente.

Funchal, 22 de fevereiro de 2026