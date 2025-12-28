MADEIRA Meteorologia
Participação

29-12-2026
Teresa de Gouveia
Teresa de Gouveia
Esposa do “Mudo da Cova”. Faleceu com 83 anos
  • Freguesia| Jardim da Serra

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, nora, genros, netos, netas, bisnetos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Vereda dos Lojas Nº7 “ Sítio da Cova”, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 29/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa sua profunda gratidão a toda a equipa Médica, enfermagem, psicologia e auxiliares do Hospital Dr. João de Almada, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sobre os seus cuidados.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:00 do Largo das Corticeiras. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 04 de Janeiro ás 10:30 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 29 de dezembro de 2025

