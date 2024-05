Susana Bárbara Gouveia Gonçalves Rosa Gomes

Seu marido João Paulo Fernandes Rosa Gomes, seus filhos, Henrique e Carolina, Mãe, irmã, tia, cunhados, sobrinhos, e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, filha, irmã, cunhada, tia, sobrinha e parente, residente à freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 02.04.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, na próxima segunda-feira, dia 06.05.2024, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio, Funchal.

Funchal, 01 de maio de 2024