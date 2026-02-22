Sónia Mendes Silva Calheta

Seu filho Santiago, sua madrasta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Pretelha, Campanário, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 23/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 24/02/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Campanário, 22 de fevereiro de 2026