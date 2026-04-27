Sónia Marília Pita Gomes Freitas

Seu marido e filhos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, primos, tias, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da saudosa parente, moradora que foi à Rua Frei Pedro da Guarda, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 27/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:15 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 30/04/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 27 de abril 2026.