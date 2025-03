Suas filhas Graça Jesus e marido; Cecília Jesus e filho; Fátima Silva e filhos; seus filhos: José Jesus, João Jesus e Bruno Jesus, esposa e filho. Suas sobrinhas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de informar o falecimento do seu saudoso familiar Silvestre Eleutério Gonçalves Rodrigues de Jesus, residente que foi na freguesia de São Martinho.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 08 de março.

O corpo estará em câmara ardente entre as 11:00h e as 13:00h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação em jazigo, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 11 de março, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família reconhece e agradece a todos os profissionais do Centro de Dia, Lar S. Francisco pelo acompanhamento e apoio prestado ao seu familiar e igualmente expressa o seu agradecimento a toda a equipa do 7º andar Poente, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todo o carinho e cuidado ao seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 8 de março de 2025