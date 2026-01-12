Sidónio Sebastião Alves Jardim

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Encosta dos Socorridos, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 12/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 15/01/2026, pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 12 de janeiro de 2026