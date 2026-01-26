Sidónio Feliciano Rodrigues Gonçalves

Sua esposa, filhas, filho, genros, nora, netos e neta, sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Candelária, Vereda do Salão, Tabua, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 26/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para a igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 01/02/2026, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Tabua, 26 de janeiro de 2026