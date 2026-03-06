Samuel Gomes

Seus filhos, noras, netos, irmãos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho de Santa Quitéria nº 66, paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza amanhã sábado (07-03-2026), pelas 10:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 14-03-2026 (sábado), pelas 18h00 na Igreja Paroquial de Santo Amaro, freguesia de Santo António.

Funchal, 6 de março de 2026.