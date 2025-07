Salvina de Freitas Alves

Suas filhas, genros, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Travessa Levada dos Moinhos, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã, quinta-feira, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pelas 11:00 horas, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na referida capela.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor.

Terça-feira (22/07/2025), pelas 08:00 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Renova os agradecimentos aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do 2.º andar do Hospital Dr. João de Almada, bem como às assistentes sociais, pela forma atenciosa e profissional com que trataram da sua familiar.

São Martinho, 16 de julho 2025