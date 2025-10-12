MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

12-10-2025
Salomé Silva de Sousa
Salomé Silva de Sousa
Faleceu
  • Freguesia| Curral das Freiras

Seus filhos, noras, netos e neta, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda do Pau Formoso, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 13/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 19/10/2025, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Marmelos
10/10/2025 08:00

Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas