Salomé Silva de Sousa

Seus filhos, noras, netos e neta, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda do Pau Formoso, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 13/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 19/10/2025, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.