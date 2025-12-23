Seu marido, José Eduardo Carvalho Freitas, filho Eduardo Nuno Pereira Freitas, nora Nádia Brígida Brito Vieira, netos, irmãos, irmãs, cunhadas e cunhados, sobrinhas, sobrinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Salomé Conceição Aguiar Pereira Freitas.

O funeral realiza-se hoje, dia 23 de dezembro, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, pelas 11:00h, seguindo-se as cerimónias religiosas.

A família agradece, de forma muito sentida, ao Centro de Dia Lar Adventista, por toda a atenção, bem como à Farmácia do Caniço.

Mais se informa que será celebrada Missa do 7.º Dia no dia 26 de dezembro, na Igreja Paroquial de São Pedro, pelas 16:00h, agradecendo desde já a todos quantos, por amizade e solidariedade, queiram associar-se a esta celebração.

A família agradece profundamente todas as manifestações de pesar, carinho e solidariedade recebidas, bem como a presença de todos os que acompanharem a cerimónia religiosa neste momento de dor e despedida.

Em sua memóriaBeijava-o, e dizia:— “Dorme, meu filho... dorme...”E o filho adormecia ao som daquela voz.Ela ficava ali, velando o seu descanso,Com medo que a pobreza lhe acordasse o sono.

Tinha fome — e sorria.Tinha frio — e calava.Tinha dores — e vivia.Tudo dava ao seu filho,Até aquilo que não tinha.

Funchal, 23 de dezembro de 2025